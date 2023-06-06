Rus tırları yönünü İran'a çevirdi

Rus Kommersant gazetesi Kuzey-Güney Uluslararası Nakliye Koridoru'nda taşınan yük miktarının bu yıl yüzde 41,8'lik artışla 4 milyon tona ulaştığını yazdı.

Bu yüklerin 3,6 milyon tonluk kısmı batı güzergahı tabir edilen Azerbaycan yolundan gerçekleşti. Türkmenistan ve Kazakistan'dan geçen doğu güzergahından taşınan yük miktarı ise 353 bin tonla sınırlı kaldı. Ancak bu hat üzerinde taşınan yük miktarında yüzde 80'lik artış söz konusu. Kuzey-Güney koridorunun üçüncü bileşeni olan Trans-Hazar hattında taşınan yük miktarı da yüzde 80'lik artşla 117 bin tona yükseldi.

Rusya'yı Azerbaycan üzerinden İran'a bağlayan Astara-Reşt-Kazvin demiryolunun tamamlanmasından sonra batı güzergahında taşınan yük miktarının daha da artması bekleniyor. Demiryolunun kalan 162 kilometrelik kısmının tamamlanması için Rusya ile İran mayıs sonunda yeni bir mutabakat imzalamıştı. Yolun planlandığı şekilde 2027'de tamamlanmasından sonra güzergah üzerinde taşınan yük miktarının 15 milyon tona çıkması bekleniyor.

Kaynak: Turkrus