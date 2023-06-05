İran'dan Azerbaycan'ın seyahat uyarısına tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça İran’a seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulunmuştu. Tahran'dan Azerbaycan'ın İran'a yönelik yayınladığı son seyahat uyarısına tepki geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter üzerinden Azerbaycan'ın seyahat uyarısına tepki gösterdi.

Kenani'nin paylaşımında, "Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İran’a seyahat konusunda uyarıda bulunmuş! Bu, sahte, çocuk katili ve işgalci Siyonist rejimin başkanının Bakü'ye gerçekleştirdiği son ziyarette izlediği politikanın aynısıdır.

Azerbaycan halkı medeniyet sahibi ve İslami bir İran’dan değil, Siyonist Rejim’den korkutulmalı. Hâlâ vizelerin kaldırılması ve Azerbaycanlı kardeşlerimize kucak açma politikasından yanayız. Komşuluk politikası halen ana gündemimizde yer alıyor, elbette ki bunun devam etmesi karşılıklı saygı ve komşuluk hukukunun riayet edilmesine bağlıdır.” ifadelerine yer verildi.