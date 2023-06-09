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9 Haz 2023 09:27

İran ve Azerbaycan dışişleri başkanları telefonda görüştü

İran ve Azerbaycan dışişleri başkanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, taraflar İran ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerdeki mevcut durumu ele aldı.

Uzun süren görüşmede taraflar, sorunların çözümüne kadar istişarelerin sürdürülmesinin önemine ve farklı alanlarda teknik ve uzman heyetleri arası görüşmelerin gerekliliğine vurgu yaptı.

Medya ortamının doğru yönetilmesini "yapıcı bir yaklaşım" olarak yorumlayan taraflar, iki ülke arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca, yanlış anlaşılmaların giderilmesi ve ikili ilişkilerin iyi komşuluk ilkesi ve ortak çıkarlar doğrultusunda rayına oturtulması gerektiği vurgulandı.

News Code 1909746

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