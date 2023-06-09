İran ve Azerbaycan dışişleri başkanları telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, taraflar İran ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerdeki mevcut durumu ele aldı.

Uzun süren görüşmede taraflar, sorunların çözümüne kadar istişarelerin sürdürülmesinin önemine ve farklı alanlarda teknik ve uzman heyetleri arası görüşmelerin gerekliliğine vurgu yaptı.

Medya ortamının doğru yönetilmesini "yapıcı bir yaklaşım" olarak yorumlayan taraflar, iki ülke arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca, yanlış anlaşılmaların giderilmesi ve ikili ilişkilerin iyi komşuluk ilkesi ve ortak çıkarlar doğrultusunda rayına oturtulması gerektiği vurgulandı.