  1. Azerbaycan
8 Haz 2023 16:04

Azerbaycan-Ermenistan görüşmeleri ertelendi

Azerbaycan-Ermenistan görüşmeleri ertelendi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermensitan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında Washington'da yapılması planlanan görüşmelerin ertelendiği açıklandı.

Ermenistan medyasına göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, "Azerbaycan tarafının talebi üzerine önümüzdeki hafta Washington'da yapılması planlanan görüşme turunun ertelendiğini bildiriyoruz. Yeni görüşme tarihleri ​​hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir." dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un katılacağı müzakere turunun 12 Haziran'da ABD'nin başkenti Washington'da yapılması planlanıyordu.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, Mayıs ayında da Washington'da barış müzakereleri için bir araya gelmişti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Mirzoyan-Blinken görüşmesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin "ele alındığını" ve "Azerbaycan'ın Laçın Koridoru'na yönelik yasadışı ablukası sonucunda ortaya çıkan insani duruma değinildiğini" açıkladı.

News Code 1909743

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