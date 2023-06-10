  1. Azerbaycan
10 Haz 2023 17:55

Ceyhun Bayramov ABD'li yekili ile görüştü

Ceyhun Bayramov ABD'li yekili ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Dereck J. Hogan ile telefonda görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Dereck J. Hogan ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme süreci ele alındı.

News Code 1909771

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