Ceyhun Bayramov ABD'li yekili ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Dereck J. Hogan ile telefonda görüştü.
Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme süreci ele alındı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Dereck J. Hogan ile telefonda görüştü.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Dereck J. Hogan ile telefonda görüştü.
Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme süreci ele alındı.
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