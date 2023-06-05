Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan Bağdat'a ziyaret

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zerdari, resmi ziyaret için başknet Bağdat'a geldi.

Zerdari Bağdat temasları çerçevesinde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelecek.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Al-Sahaf, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyn'in Pakistanlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

Sahaf'a göre, Bağdat'ta yapılacak görüşme sırasında Irak ve Pakistan arasında iki mutabakat zaptı imzalanacak.