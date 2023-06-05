  1. Dünya
  2. Ortadoğu
5 Haz 2023 13:26

Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan Bağdat'a ziyaret

Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan Bağdat'a ziyaret

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zerdari, resmi temalarda bulunmak üzere Irak'ın başkneti Bağdat'a gitti.

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zerdari, resmi ziyaret için başknet Bağdat'a geldi.

Zerdari Bağdat temasları çerçevesinde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelecek.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Al-Sahaf, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyn'in Pakistanlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

Sahaf'a göre, Bağdat'ta yapılacak görüşme sırasında Irak ve Pakistan arasında iki mutabakat zaptı imzalanacak.

News Code 1909688

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler