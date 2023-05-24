Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı'ndan Galibaf'a tebrik mesajı

Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Raja Perviz Eşref, yayınladığı bir mesajda, Muhammed Bakır Galibaf'ın yeniden İran İslami Şura Meclisi Başkanı olarak seçilmesini kutladı.

İkili ilişkilerin geliştirilmesinde meclislerin rolüne atıfta bulunan Eşref, İran islami Şura Meclisi Başkanı'nın demokrasi ilkelerini desteklemek ve İran halkının çıkarlarını savunmak için gösterdiği çabalarının, ulusal ve uluslararası düzeyde büyük övgü ve saygı getirdiğini belirtti.

Galibaf için görevinde başarılar dileyen Eşref, Pakistan ve İran arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de artmasını temenni etti.

Muhammed Bakır Galibaf, dün İran Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada meclis başkanlığına seçildi.