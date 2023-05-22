Pakistan, İran’daki terör saldırısını kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde sınır muhafızlarına karşı düzenlenen ve çok sayıda askerin şehit düşmesine yol açan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Pakistan hükümeti ve halkı adına İran’a ve şehit ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.

Açıklamada, "Pakistan Başbakanı ile İran Cumhurbaşkanı arasında yapılan son görüşmede yeniden vurgulandığı gibi, kara sınırlarının her iki tarafında da terörizmi ortadan kaldırmak için ortak çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. İran-Pakistan sınırını 'barış ve dostluk sınırı' olarak gören İslamabad hükümeti, bu konuda Tahran ile işbirliğine devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletindeki Seravan sınır bölgesinde düzenlenen terör saldırısı sonucu 6 sınır muhafızı şehit olmuştu.

