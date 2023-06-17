Uganda'da IŞİD bağlantılı grup okula saldırdı: 25 ölü

Uganda'da IŞİD bağlantılı Demokratik İttifak Güçleri (ADF) milisleri tarafından bir okula gece yarısı düzenlenen saldırıda 25 kişi öldürüldü, 8 kişi ise ağır yaralandı. Çok sayıda öğrencinin de kayıp olduğu bildirildi.

Ulusal polis sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda konuşlu ADF milislerinin cuma günü geç saatlerde bir ortaokula saldırdığı duyuruldu. Açıklamada okulun yatakhanesinin yakıldığı ve yiyecek deposunun da yağmalandığı belirtildi.

Okuldan çıkarılan 25 ceset içerisinde kız ve erkek öğrencilerin de bulunduğu tespit edildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırında bulunan Bwera hastanesine kaldırılan yaralı 8 kişinin de durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Çok sayıda öğrencinin de kayıp olduğunu açıklayan polis, güvenlik görevlilerinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırına doğru sıcak takibini sürdürdüğünü duyurdu.

Uganda, ADF’ye karşı mücadele için daha önce Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne asker göndermişti.

İlk olarak Uganda'da ortaya çıkan ADF, 1990'larda Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde etkili olmaya başladı. Örgüt, 2019’da yılında IŞİD'e bağlılığını ilan etmişti.

Kaynak: Euronews