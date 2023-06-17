  1. Türkiye
17 Haz 2023 19:07

Türkiye, Uganda'daki terör saldırısını lanetledi

Türkiye, Uganda'daki terör saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Uganda'nın Mpondwe bölgesindeki bir okula düzenlen terör saldırısını lanetledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda birçok öğrencinin hayatını kaybetmesinden ötürü büyük üzüntü duyulduğu, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendiği belirtildi.

Saldırının lanetlendiğine işaret edilen açıklamada, "Terörizmin tüm tür ve tezahürlerine karşı kararlı şekilde mücadele eden ülkemiz bu zor gününde Uganda Hükümetiyle ve halkıyla dayanışma içindedir." ifadesine yer verildi.

38'i öğrenci 41 kişi hayatını kaybetmişti

Uganda'nın Mpondwe bölgesindeki bir okula düzenlenen terör saldırısında 38'i öğrenci, 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

TRT Haber

News Code 1909917

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