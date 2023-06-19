Ankara, Bağdat ve Erbil yetkilileri petrol için toplanacak

IKBY ve Kerkük petrolünün 25 Mart’ta Paris Tahkim Mahkemesi’nin kararı ardından Ceyhan Limanına akışını askıya alınması konusunun çözümünü görüşmek üzere IKBY Doğal Kaynaklar Bakanı, Irak SOMO Şirketi yetkilileri, Petrol Bakanı ve Türkiye Enerji Bakanı bir araya geliyor.

Rûdaw’a konuşan Irak Parlamentosu Gaz ve Petrol Komisyonu Başkan Yardımcısı Nehro Rewandizi, 3’lü toplantının 19 Haziran (bugün) Bağdat’ta gerçekleşeceğini söyledi.

25 Mart’ta Irak’ın şikayetini görüşen Paris Tahkim Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrolünün Türkiye üzerinden dünyaya ihracatını yasalara aykırı görmesi üzerine petrol akışı askıya alındı. Ceyhan Limanından günlük 400 bin varil IKBY ve 75 bin ila 85 bin varil Kerkük petrolü ihraç edilmekteydi.