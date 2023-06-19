  1. Kültür
19 Haz 2023 18:05

Kaçarların mirası Süleymaniye Sarayı müzeye dönüşüyor

Kaçarların mirası Süleymaniye Sarayı müzeye dönüşüyor

Kaçar Hanedanı'ndan Feth Ali Şah yönetimde Kerec bölgesinde inşa edilen Süleymaniye Sarayı müzeye dönüşüyor.

Alborz Eyaleti Kültürel Miras Genel Müdürlüğü, Kerec bölgesinde bulunan Kaçarların mirası Süleymaniye Sarayı'nın resim müzesine dönüşeceğini duyurdu.

Bu müzede Kaçarlar dönemi resim sanatı ile ilgili eserler sergilenecek.

Kaçarlar devri, gerek kültür gerekse sanat açısından İran için bir geçiş dönemi olarak kabul edilir.

1795'te Muhammed Ağa Han ile başlayan Kaçarlar dönemi 1925'te Ahmed Şah ile son bulmuştur. 

Süleymaniye Sarayı Alborz eyaletinde görülmeye değer en güzel tarihi yapıtlardan biridir.

Kaçarların mirası Süleymaniye Sarayı müzeye dönüşüyor

Kaçarların mirası Süleymaniye Sarayı müzeye dönüşüyor

News Code 1909966

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