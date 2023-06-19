Kaçarların mirası Süleymaniye Sarayı müzeye dönüşüyor

Alborz Eyaleti Kültürel Miras Genel Müdürlüğü, Kerec bölgesinde bulunan Kaçarların mirası Süleymaniye Sarayı'nın resim müzesine dönüşeceğini duyurdu.

Bu müzede Kaçarlar dönemi resim sanatı ile ilgili eserler sergilenecek.

Kaçarlar devri, gerek kültür gerekse sanat açısından İran için bir geçiş dönemi olarak kabul edilir.

1795'te Muhammed Ağa Han ile başlayan Kaçarlar dönemi 1925'te Ahmed Şah ile son bulmuştur.

Süleymaniye Sarayı Alborz eyaletinde görülmeye değer en güzel tarihi yapıtlardan biridir.