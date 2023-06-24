İran'dan Siyonist Rejim'in Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter'den yaptığı paylaşımda Siyonist Rejim'in Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığına tepki gösterdi.

Kenani'nin attığı tweette şu ifadelere yer verildi:

"Siyonistlerin camilere vahşi saldırıları ve Kur'an-ı Kerim'e hakaretleri, evleri yıkması, çocukları ve kadınları ve savunmasız Filistin halkını her gün öldürmesi, sahte rejimin dini kutsallıkları ve insan haklarını ihlal etmede hiçbir kırmızı çizgiye bağlı kalmadığının bir göstergesidir.

Batılı hükümetlerin desteği ve sessizliğionları bu vahşi saldırıları yapmak için daha da cesur kılıyor."