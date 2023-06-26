İran: Müzakereleri belirlenen politikalar çerçevesinde takip ediyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki önemli konuları değerlendirdi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasını kutlayan Kenani, İran vatandaşlarının hac merasimine katıldığına değinerek, "Şu ana kadar Suudi makamlarının bu konudaki iyi iş birliğine tanık olduk" dedi.

Kenani, İran ile ABD arasındaki tutuklu değişimi ile ilgili olarak, "Bu konu İran'ın gündemindedir ve iyi niyetle bu alanda rol oynamak isteyen taraflar aracılığıyla takip edilmektedir. Elbette ABD'nin bu alanda nihai bir karar vermeye hazır olup olmadığını görmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kenani, son haftalarda Doha ve Abu Dabi'de baş müzakereci Ali Bakıri Keni'nin katılımıyla gerçekleştirilen yaptırımların kaldırılması görüşmelerine ilişkin olarak, "Müzakereler ciddi ve açıktı. Bu müzakerelerde İran'ın tutumu Avrupalı ​​taraflara net bir şekilde açıklandı ve ciddi müzakereler içindeyiz." ifadelerinde bulundu.

Yaptırımların kaldırılması müzakereleri konusunda İran ile ABD arasında yazılı olmayan bir mutabakat oluşturulmasına ilişkin yayınlanan haberlere ilişkin olarak Kenani, "Yaptırımların kaldırılması müzakerelerine ilişkin medyada çıkan söylentileri onaylamıyoruz." dedi.

Kenani, "İran halkının haklarını güvence altına alabilmemiz için müzakere masasına bağlıyız ve belirlenen politikalar çerçevesinde bu konuyu takip ediyoruz" diye kaydetti.

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