Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Reisi ve Al Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Reisi, İran ve Katar'ın ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğini geliştirmek için iyi imkanlara sahip olduğuna dikkati çekti.

Katar Emiri'ne ortak projeler ve anlaşmaları hayata geçirmek için sarfettiği tüm çabalarından dolayı teşekkür eden Reisi, İran'ın Katar ile ilişkilerin seviyesini yükseltmeye ve işbirliğini genişletmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, "İkili ilişkilerin geliştirilmesi sonucu bölgesel ve küresel işbirliği daha da güçlenecektir." dedi.

Katar Emiri de ülkesinin ikili ekonomik işbirliğini ve İran'daki yatırımı artırmaya hazır olduğunu belirterek, "Yakın gelecekte İran-Katar Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na ev sahibi yapmaya hazırız." diye konuştu.