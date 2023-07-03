İran Kültür Bakanı İsmaili Moskova'da

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

İsmaili ve beaberindeki İran heyeti Vnukovo Havalimanı'nda Rusya Kültür Bakan Yardımcısı Andrey Malişov ile İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali tarafından karşılandı.

Bakan İsmaili'nin Rusya ziyareti kapsamında Moskova'da düzenlenecek İran Kültür Haftası etkinliğinin açılışına katılacağı öğrenildi.

İran Kültür Haftası etkinliği 4-8 Temmuz tarihleri arasında Moskova ile St. Petersburg kentlerinde düzenlenecek.

Daha önce konuya ilişkin açıklamada bulunan Büyükekçi Celali, etkinlikte film gösterimi, geleneksek İran el sanatları ve halı sergisi gibi birçok program düzenleneceğini aktarmıştı.