Moskova'da İran Kültür Haftası başlıyor

İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, bugün yaptığı açıklamada Moskova’da İran Kültür Haftası etkinliği düzenleneceğini duyurdu.

Celali, 4 Temmuz'da yapılacak açılış programına İran İslami Kültür ve İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili'nin katılacağını bildirdi.

Etkinlikte film gösterimi, geleneksek İran el sanatları ve halı sergisi gibi birçok etkinliğin düzenleneceğini aktaran Celali, İran Ulusal Orkestrası ve Rus Gençlik Orkestrasının ortak konser vereceğini de sözlerine ekledi.

İran kültürünün birbirinden renkli unsurlarının tanıtılacağı İran Kültür Haftası etkinliği 4-8 tarihleri arasında düzenlenecek.