  1. Kültür
4 Tem 2023 13:57

Tahran Gadir-i Hum kutlamalarına hazırlanıyor

Tahran Gadir-i Hum kutlamalarına hazırlanıyor

İran'ın dört bir yanında olduğu gibi başkent Tahran'da da Gadir-i Hum Bayramı munasebetiyle özel bir kutlama töreni düzenlenecek. 

Tahran'da önümüzdeki Cuma günü 7 Temmuz'da "10 Km'lik Gadir-i Hum Kutlamaları" adı altında özel bir etkinlik yapılacak.

Bu sene ikincisi düzenlenecek etkinlik çerçevesinde Tahran'ın İmam Hüseyin (a.s) Meydanı'ndan Azadi Meydanı'na kadar ikram çadırları kurularak halka tatlı, şerbet ve yemekler dağıtılacak.

Hicri kameri takvimle 18 Zilhicce'de İslam aleminin büyük bayramlarından olan Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor.

İslami rivayetlere göre Gadir-i Hum Bayramı "en büyük bayram" olarak tabir edilmiştir, zira tüm ilahi elçilerin çalışmalarının sonucu, böyle bir günde sonuçlandı.

News Code 1910216

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