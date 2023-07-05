Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile ilgili önemli proje start aldı

Sputnik' konuşan İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Efendizade, Reşt-Astara Projesinin Uygulama Sözleşmesi'nin dün imzalandığını belirterek, Reşt-Astara projesi 4 yılda tamamlanacağını açıkaldı.

Geçtiğimiz Mayıs'ta İran ve Rusya, Güney Asya'yı Kuzey Avrupa'ya bağlayan Kuzey-Güney demiryolu hattını tamamlamak amacıyla Reştt-Astara demiryolunun inşası için anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, başkent Tahran'da düzenlenen törende İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ve Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev tarafından imzalandı.

Bu anlaşmaya göre Rusya Federasyonu bu demiryolu için 1.6 milyar euro yatırım yapacak. Bu stratejik demiryolu hattının 48 ayda inşa edilmesi planlanıyor.

Kuzey-Güney demiryolu yirmi yılı aşkın bir süredir yapımı gündemde olan Güney Asya'dan Kuzey Avrupa'ya giden ana yük geçiş yollarından biridir.