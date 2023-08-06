İran-Irak-Suriye demiryolu hattıyla ilgili yeni gelişme

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybis El Sadavi şam ziyaretinde Suriyelı mevkidaşı Zehir hazım ile İran-Irak-Suriye demiryolu hattı projesindeki son gelişmeleri ele aldı.

İran-Irak-Suriye demiryolu hattı projesi turizm ve yük taşımacılığına kolaylık sağlamak için hayata geçirilmiştir.

Her ülke kendi coğrafyasındaki demiryolu hatlarını tamamlayarak diğer iki ülkeye bağlayacaktır.

Bu demiryolunun bağlanmasıyla İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye ve stratejik öneme sahip Lazkiye limanına erişimi sağlanacaktır.