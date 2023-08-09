İran ve Rusya Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nu görüştü

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Igor Levitin ile görüştü.

Görüşmede, Kuzey-Güney koridoru çerçevesinde Rusya'nın Rasht-Astara demiryolu inşaatı projesine katılımına ilişkin ortak işbirliğinin son durumu ele alındı.

Geçtiğimiz Mayıs'ta İran ve Rusya, Güney Asya'yı Kuzey Avrupa'ya bağlayan Kuzey-Güney demiryolu hattını tamamlamak amacıyla Reşt-Astara demiryolunun inşası için anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, başkent Tahran'da düzenlenen törende İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ve Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev tarafından imzalandı.

Bu anlaşmaya göre Rusya Federasyonu bu demiryolu için 1.6 milyar euro yatırım yapacak. Bu stratejik demiryolu hattının 48 ayda inşa edilmesi planlanıyor.

Kuzey-Güney demiryolu yirmi yılı aşkın bir süredir yapımı gündemde olan Güney Asya'dan Kuzey Avrupa'ya giden ana yük geçiş yollarından biridir.