İran-Azerbaycan sınırındaki köprüde sona doğru

Gilan valisi Esadullah Abbasi Astara kentinde düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Abbasi, İran ile Azerbaycan arasındaki Astara sınır köprüsünün çok yakında hizmete açılacağını duyurdu.

İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti, 2021 yılında Astara kentindeki Astaraçay sınır nehri üzerinde bir karayolu köprüsü inşa etme konusunda anlaşmıştı.

Söz konusu köprünün 97 metre uzunlukta ve 32 metre eninde olacağı belirtilmişti.

Astara, İran’ın Kuzeyinde Azerbaycan sınırında Gilan yaletine bağlı ve yaklaşık 91.000 nüfusa sahip bir şehir olup üç adet sınır kapısına sahiptir.