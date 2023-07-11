  1. Toplum
11 Tem 2023 14:53

EİT İletişim Bakanları Tahran'da toplanıyor

EİT İletişim Bakanları Tahran'da toplanıyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanları üçüncü toplantısı bugünden itibaren İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanları üçüncü toplantısı bugünden itibaren İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, daha önce toplantının üye ülkeleri arasında ikili ve çok taraflı işbirliğini geliştirmek amacıyla yapılacağını belirtmişti.

EİT Genel Merkezi İran'ın başkenti Tahran'da bulunmaktadır. Toplam 10 üyesi bulunan EİT'in Kurucu Üyeleri Türkiye, İran ve Pakistan'dır. EİT'in diğer üyeleri ise; Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan'dır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise EİT'in gözlemci ülkesidir.

News Code 1910351

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