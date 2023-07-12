ABD Suriye petrolünü çalıyor

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bu sabah Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi'nde bir grup ilim havzası öğrencisi ile görüştü.

Burada İslam dini ile öğretilerini yaymak için faaliyet yapan ilim havzası öğrencilerine hitap eden Ayetullah Hamanei, "İlim havzasında İslam öğretileri ve kültürünü yaymanın önemi ihmal edilirse kültürel değişime maruz kalırız." dedi.

İslam Devrimi Lideri, düşnanın kara kampanlarlarının perde arkasında yatan gerçeklerin ortaya çıkarılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamanei, İslam dinini savunan ilim havzası öğrencilerin düşman cephesinin düşünce temellerini hedef alması gerektiğini belirtti.

İran’da İslami düzenin kurulmasıyla birlikte İslam düşmanlığı arttığını anlatan Ayetullah Hamanei, “Hakikat Ötesi ve Yapay Zeka çağlarında da İslam dinini yaymanın önemi artıyor." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, kendisini liberal demokrasi olarak tanımlayan düşman cephesini “yalan cephesi" olarak nitelendirdi.

Batı devletlerinin sömürgecilik faaliyetlerini eleştiren Ayetullah Hamanei, Batılılara seslenerek, “Siz liberal mısınız? Liberalizm bu mu? Fransızlar yüz yılı aşkın bir süre Cezayir'de suç işledi. Onlar insanları katletti. Belki birkaç yıl içinde on binlerce kişi öldürülmüştür.” dedi.

Devrim Lideri, “Onlar demokrat değil, yalan söylüyorlar. Çünkü bazı yerlerde istedikleri hükümetleri iktidara getiriyorlar. Onlar demokrasiden yana değil ve kendilerine hizmet etmeyen demokrasiye yüzde yüz karşı çıkıyorlar.” açıklamasını yaptı.

Hindistan ve Cezayir’de suç işleyen sömürgecilerin huyunun değişmediğini anlatan Ayetullah Hamanei, şunları kaydetti:

Günümüzde de onlar ABD merkezli silah şirketlerinin ceplerini doldurmak için Ukrayna’da çaresiz insanları ölüme sürüklüyorlar. ABD gibi bir devlet Suriye petrolünü herkesin gözü önünde çalıyor. Bunlar hep aynı, Batı cephesinde değişen birşey yok."