Ayetullah Hamanei'nin Hac mesajında İslami birlik vurgusu

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, her yıl olduğu gibi bu yıl yine Hac farizesini yerine getiren hacılara bir mesaj gönderdi.

Bugün hacılara hitaben yayınlanan mesajda, Hac ibadeti "insanların yücelmesi için evrensel bir çağrı ve insanlığın manevi ve ahlaki yükselişinin temeli" olarak nitelendirldi.

Mesajda, "Hac ibadetinin evrensel bir etki yaratabilmesi için gerekli şart, İslam ümmetinin ‘birlik’ ve ‘maneviyat’ esaslarına dayanan bu gizemli farzın hayat veren mesajını doğru biçimde anlaması ve tanımasıdır." ifadesi kullanıldı.

İslam ümmetinin birliğinin Müslüman ülkeleri arasında diyalog, fikir birliği, pratik yaklaşım, yakın işbirliği ve ekonomik bağların artması anlamına geldiği kaydedilen mesajda, “Bu birliğin bir diğer boyutu da Müslüman alimler arasında iyi niyet, hoşgörü, adalet ve yakın iletişime dayanan diyalogdur.” ifadesine yer verildi.

Birlik konusunda, İslam ülkelerinin siyasi liderleri ve kültür alanındaki önede gelen isimlerin, yeni dünya düzenine hazırlanmaları için ortak işbirliği yapmaları gerektiğine vurgu yapan Ayetullah Hamanei'nin hac mesajında, “Böylece İslam ümmeti hak ettiği itibara kavuşur ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra siyaset alanında yaşanan acı tecrübeler bir daha tekrarlanamaz.” ifadesi kullanıldı.

Ayetullah Hamanei, günümüzde İslam ümmetinin birliği ve maneviyatının, ABD ve diğer emperyalist güçlerin Müslüman ülkeler arasındaki uzlaşı ve genç Müslümanlar arasında artan din ilgisine karşı çıkmaları nedeniyle geçmişe oranla daha fazla hedef gösterildiğini belirterek, “Bu hain plana karşı koymak tüm Müslümanlar ve İslam devletlerinin görevidir.” dedi.

Söz konusu mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İbrahimi Haccın duası ve onun evrensel çağrısı, bir kez daha tarihin kalbinden tüm dünyayı hitap ederek zikir ve ibadete hazır olanların kalplerini coşkuyla doldurdu. Davet çağrısı tüm insanlara hitap eder.

Müslümanların ana ilgi ekseni olan Kâbe ve İslam dünyasının küçük bir örneği olan Hac menasiki, insan toplumunun yücelmesine ve tüm insanların sağlığı ve huzuruna hizmet edebilir.

Hac, tüm insanlaırn manevi ve ahlaki açıdan gelişmesine yardımcı olabilir; Bu, günümüz insanlığının hayati ihtiyacıdır. Hac, günümüz ve gelecekteki insanların ahlaki çöküşünü isteyen istikbar ve Siyonizm’in tüm planlarını çökertebilir.

Haccın dünyada etki bırakması için Müslümanlar ilk önce Hac'ın hayat veren mesajını anlamalı ve bunu gerçekleştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarıdır. Bu mesajın iki temel dayanağı ‘birlik’ ve ‘maneviyat’tır. İslam dünyasının maddi ve manevi ilerlemesinin garanti eden ‘birlik’ ve maneviyat’ tüm dünyayı aydınlatır.

Birlik, fikir alışverişi ve pratik yaklaşım anlamına gelir ve aynı zamanda gönüller, düşünceler ve fikirlerin birbirine yaklaştığını gösterir ; Bilimsel ve bilgi paylaşını alanında ortak işbirliği yapmak demektir; İslam ülkelerinin ortak ekonomi işbirliği demektir; Müslüman hükümetlerin birbirine güvenip işbirliği yapması demektir; Ortak düşmanlara karşı işbirliği yapmak demektir.

İslami birlik, düşmanın hazırladığı planın İslam dünyasındaki mezhepleri, halkları, etnik grupları, dilleri ve farklı kültürleri etkilememesi demektir. Birlik, Müslümanların birbirlerini kışkırtıcı düşman yöntemleriyle değil, iletişim ve diyalog yoluyla tanımaları demektir; Müslümanlar olanakları ve kapasiteleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve onları değerlendirmek için hazırlık yapmalı. Birlik, İslam dünyasının bilim adamlarının ve üniversitelerinin el ele vermesi demektir; İslam âlimleri, birbirlerine iyi niyetle, hoşgörü ve adaletle bakmalı, birbirlerinin sözlerini dinlemeli; Ülkesi ve mezhebi ne olursa olsun seçkinler, insanları birbirlerinin ortak yönleriyle tanıştmaya, bir arada yaşamaya ve kardeşliğe teşvik etmelidir.

İslami ülkelerin siyasi liderleri ve kültür alanındaki önede gelen isimler, yeni dünya düzenine hazırlanmaları için ortak işbirliği yapmaları lazım. Böylece İslam ümmeti hak ettiği itibara kavuşur ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra siyaset alanında yaşanan acı tecrübeler bir daha tekrarlanamaz.

Maneviyat, dini ahlakı yükseltmek anlamına gelir. Bir süredir Batı’daki düşünce çevrelerinin teşvik ettiği dini ahlakı silme söylemi Batı'da ahlaki bir düşüşe yol açmıştır. Buna tüm dünya tanık olmuştur.

Günümüzde İslam ümmetinin birliği ve maneviyatı, ABD ve diğer istikbar güçlerin Müslüman ülkeler arasındaki uzlaşı ve genç Müslümanlar arasında artan din ilgisine karşı çıkmaları nedeniyle geçmişe oranla daha fazla hedef gösterilmiştir. Bu hain plana karşı koymak tüm Müslümanlar ve İslam devletlerinin görevidir.

Âlim ve kâdir Allah’tan yardım isteyin; Müşriklerden beraat etme ruhunuzu güçlendiriniz."