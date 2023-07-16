Ayetullah Hamanei’den Şeyh Afif Nablosi için taziye mesajı

İslam Devrimi Lideri Seyyid Ali Hamanei, kalem aldığı mesajda Hüccetülislam Şeyh Afif Nablosi’nin vefatı nedeniyle Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’a taziyelerini iletti.

Ayetullah Hamanei, bu mesajında Şeyh Afif Nablosi’nin vefatı münasebetiyle sevgili ailesine ve Lübnan ve Filistin’deki tüm mücahitlere taziyelerini ileterek, O alim için Allah’tan rahmet ve mağfiret diledi.

Lübnan’ın tanınmış alimlerinden ve Siyonist Rejim'e karşı İslami direnişin önde gelen destekçilerinden biri olan Şeyh Afif Nablosi, uzun süre bir hastalıktan sonra Cuma sabahı (14 Temmuz) vefat etti.