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16 Tem 2023 12:19

Nasrullah’tan Ayetullah Hamanei’ye mektup

Nasrullah’tan Ayetullah Hamanei’ye mektup

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrullah, Lübnanlı alim Şeyh Afif Nablosi için taziye mesajı paylaşan İran İslam Devrimi Lideri Seyyid Ali Hamanei’ye teşekkür etti.

Lübnan medyasına göre, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, kaleme aldığı mektupta Lübnanlı alim Şeyh Afif Nablosi için taziye mesajı paylaşan İslam Devrimi Lideri Seyyid Ali Hamanei’ye teşekkür etti.

Ayetullah Hamanei’den Şeyh Afif Nablosi için taziye mesajı

Ayetullah Hamanei, Hüccetülislam Şeyh Afif Nablosi’nin vefatı nedeniyle Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’a taziyelerini iletti.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, mesajında Şeyh Afif Nablosi’nin vefatı münasebetiyle sevgili ailesine ve Lübnan ve Filistin’deki tüm mücahitlere taziyelerini ileterek, O alim için Allah’tan rahmet ve mağfiret dilemişti.

Lübnan’ın tanınmış alimlerinden ve Siyonist Rejim'e karşı İslami direnişin önde gelen destekçilerinden biri olan Şeyh Afif Nablosi, uzun süre bir hastalıktan sonra Cuma sabahı (14 Temmuz) vefat etti.

News Code 1910432

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