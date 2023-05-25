Hasan Nasrullah gündemi konuştu

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah bugün akşam saatlerinde yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi.

Nasrullah"2000 yılında işgalci rejimin Lübnan ve Gazze'den çekilmesinden sonra artık güçlü ya da büyük İsrail diye bir şey kalmadı."dedi.

İran ve Suriye'nin direniş eksenini desteklemesini takdir eden Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Nasrullah sözlerinin devamında"İran Cumhurbaşkanı'nın 12 yılın ardından Suriye'ye yaptığı son ziyaretteki tutumları, direniş ekseninin birliğini vurgulamaktadır"ifadesini kullandı.