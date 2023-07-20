Cezayir'den Siyonist İsrail'e tepki

Arap medyasına göre Cezayir, Siyonist İsrail'in Batı Sahra'daki Fas egemenliğini tanıma kararının uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına ve BM Genel Kurulu düzenlemelerine aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas'ın Batı Sahra topraklarında 'işgalci' olduğu vurgulandı.

Tel Aviv rejiminin Filistin topraklarındaki işgaline dikkat çekilen açıklamada, İsrail ve Fas'ın "işgalde aynı politikaları yürüttüğü" kaydedildi.

Fas Kraliyet Divanı'ndan 17 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, Binyamin Netanyahu'nun Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mesajında "Tel Aviv'in Fas'ın Batı Sahra toprakları üzerindeki egemenliğini tanıma kararı aldığı" duyurulmuştu.