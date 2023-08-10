İşgal güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

Arap medyasına göre Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Zuvata kasabasına baskın düzenlediği belirtildi.

Baskında, Siyonist Rejim askerlerinin 27 yaşındaki Filistinli Emir Halife'yi başından ve göğsünden vurarak katlettiği ifade edildi.

Siyonist İsrail ordusundan olayla ilgili açıklama yapılmadı.

Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi Hesap Sorma Programı Müdürü Ayid Ebu Katiş, yaptığı açıklamada işgalci siyonistlerin 2023 başından bu yana işgal edilen topraklarda 37 Filistinli çocuğu şehit ettiğini belirtmişti.