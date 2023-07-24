Putin, askerlerin seferberlik rezervinde bulunma yaşını artırdı

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin'in imzaladığı kararnameye göre 1. derece askerlerin rezervde bulunma yaşı 35'ten 40'a çıkarılırken 2. derece askerler için 45'ten 50'ye ve 3. derece askerler için 50'den 55'e yükseltildi.



Kıdemli subaylar için seferberlik rezervinde bulunma yaşı 65'e, kıdemsiz subaylar için ise 60'a çıkarıldı.



En üst düzey askeri rütbelere sahip yedek askerler için seferberlik rezervinde bulunma yaşı 70'te tutuldu.



Kararnamede öngörülen yeni düzenleme, 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulamaya koyulacak.