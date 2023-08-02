Kerbela valisi: Aşura törenlerine 5 milyon kişi katıldı

Irak medyasına göre Kerbela Valisi Nasif Hitabi yaptığı basın açıklamasında, bu kentte düzenlenen Aşure törenlerine 5 milyondan fazla ziyaretçinin katıldığını duyurdu.

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10'uncu gününde şehit edilen Hazreti İmam Hüseyin'in (a.s) yasını tutmak için Irak'ın çeşitli bölgelerinin yanısıra İran, Pakistan ve Lübnan'dan da gelen binlerce Şii Müslüman siyahlara bürünerek ağıt yaktı.

Aşura Günü

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v) torunu Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela çölünde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.