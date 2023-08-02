İran ekonomi heyeti Pakistan'da

İran'ın Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari başkanlığındaki heyet İran-Pakistan ilişkileri ve ekonomik işbirliği alanlarını görüşmek üzere başkent İslamabad'da temaslarda bulunuyor.

İran heyetinin İslamabad ziyaretiyle, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin arttırılması hedefleniyor.

İslamabad'da ekonomik ilişkilerine yönelik görüşme yapan Safari, İran-Pakistan ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesinin önündeki sorunların giderilmesi için iki ülke yakınlaşmasının önemine değindi.

Safari, üst düzey İran heyetinin imzalanan ikili anlaşmaları yakından takip etmek ve ortak çıkarların sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla dost ve kardeş ülke Pakistan'a ziyarette bulunduğunu söyledi.