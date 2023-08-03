Emir Abdullahiyan'ın Pakistan temasları sürüyor

Resmi temaslarda bulunmak üzere İslamabad'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Raja Pervaiz Aşraf ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bulunduğu İslamabad'da Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Raja Pervaiz Aşraf ile bir araya geldi.

Raja Pervaiz Aşraf bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, "İran'ın Pakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu asla unutmayacağız" dedi.

Emir Abdullahiyan İslamabad ziyareti kapsamında ayrıca Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani ve Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Emir Abdullahiyan Pakistan Başbakanı ile görüşmede, İran'ın bu ziyarette varılan anlaşmaları ve önceki anlaşmaları uygulamadaki kararlılığını vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de İran heyetinin İslamabad ziyaretini memnuniyetle karşılayarak, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'yi Pakistan'ı ziyaret etmeye davet etti.

Bu görüşmede taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası meselerleri ele aldılar.