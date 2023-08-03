İran ve Pakistan arasında 4 ekonomik işbirliği anlaşması imzalandı.

İran ve Pakistan arasında iki ülkenin dışişleri bakanları ile siyasi ve ekonomik yetkililerinin huzurunda 4 ekonomik işbirliği anlaşması imzalandı.

Bu anlaşma 3. ortak yatırım komitesinin özeti, 3. ortak bankacılık komitesi, stratejik ticaret planının önümüzdeki 5 yıl için uzatılması ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği muhtırasından oluşmaktadır.

İran'ın Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari başkanlığındaki heyet İran-Pakistan ilişkileri ve ekonomik işbirliği alanlarını görüşmek üzere dün İslamabad’a gitti.