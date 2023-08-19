Tahran'da deprem meydana geldi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend kentinde 3,9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Deprem yerel saatle 13.48’de 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Tahran'ın yakınındaki Demavend kentinde 3,9 şiddetinde deprem olduğu aktarıldı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend kentinde 3,9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Deprem yerel saatle 13.48’de 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
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