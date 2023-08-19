  1. Toplum
19 Ağu 2023 14:25

Tahran'da deprem meydana geldi

Tahran'da deprem meydana geldi

Tahran'ın yakınındaki Demavend kentinde 3,9 şiddetinde deprem olduğu aktarıldı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend kentinde 3,9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Deprem yerel saatle 13.48’de 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

News Code 1911059

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