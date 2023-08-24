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24 Ağu 2023 09:40

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu. Adıyaman, Tunceli ve Diyarbakır gibi çevre illerden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), edinilen bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

Deprem Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanı’ndan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına başladığını duyurdu.

Okan Tüysüz: Aktivite haftalardır sürüyor

NTV yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bir süredir Malatya Yeşilyurt ve Doğanşehir arasında sismik aktivite olduğundan söz etti. Bu aktivitenin sürdüğünü de ifade eden Tüysüz, bölgede büyük bir deprem beklemediklerinin altını çizdi.

Tüysüz, "Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgeye gerilim yüklendi. Malatya'da olan aktivite de bir haftayı aşkındır sürüyor. Daha büyük bir deprem olacağını zannetmiyorum. Hasar görmüş yapılara girmemek yerinde olacaktır." dedi.

News Code 1911165

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