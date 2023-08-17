İran ve Türkiye üniversiteleri ortak sergi düzenleyecek

İran'ın isfahan Üniversitesi, Türkiye'nin İstanbul ve Fatih Sultan Muhammed üniversitelerinin katılımı ile “Uluslararası Kültür ve Sanatta Şehnâme” başlıklı bir sergi düzenlenecek.

Sergi ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

Bugün resimli veya resimsiz olarak dünyaya yayılmış olan şehnameler dünya klasiklerinin en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Gazneli Mahmud’a sunulmak için Firdevsî tarafından yazılan bu eser İlk insan (Keyûmers) yaratılışından başlayarak İran’da Araplar’ın egemen olduğu döneme kadar geçen zaman sürecindeki İran’ın destansı tarihiyle gerçek bilgileri harmanlanmasından oluşmuştur.

Batı’nın da ilgisini çeken söz konusu bu eser ile ilgili spekülasyonlar farklı disiplinlerce mercek altına alınmış ve araştırmacıların konusu haline gelmiştir. Bu bağlamda yapılan çalışmalar yeni değerlendirmeleri de beraberinde getirmiştir.

“Uluslararası Kültür ve Sanatta Şehnâme” başlığıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İsfahan Üniversitesi iş birliğinde 18-19 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sempozyumda; edebî, tarihî, sosyal, sanatsal vb. açılardan incelenecek olan Şehnâme tenkitli bir biçimde ele alınacak ve farklı bakış açılarıyla değerlendirilecektir.

Sempozyum konu başlıkları

• Retorik, poetika, semantik açısından Şehnâme estetiği

• Elyazmaları, çeviriler ve basımlar

• Şehnâme yazmalarının minyatürleri

• Mitoloji: Mitlerin derin yapısını analiz etmenin yanı sıra Şehnâme'de bahsedilen tarih ve destanları detaylı analizler ile okumak ve yeni Sempozyum sağlamak

• Edebi teori: Yapısalcılıktan post-kolonyalizme edebi teorilere dayalı Şehnâme analizleri

• Şehnâme'nin diline ve yapısına ilişkin filolojik çalışmalar

Sempozyum tarihi

18-19 Ekim 2023

BAŞVURU ÖZET BİLDİRİM İÇİN SON TARİH

03 Eylül 2023

Değerlendirme jürisi

Prof.Dr. Asghar Javani

Doç. dr. Şahnaz Biçer

Öğr. Gör. Dr. Behnam Paziolyei

Öğr. Gör. Betül Bilgin

Öğr. Gör. jahangir Aşurov

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