Filistin'de 24 saatte 22 direniş eylemi gerçekleştirildi

İşgal güçlerinin tüm gaddarlıklarına ve saldırgan tutumuna rağmen Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde İsrail işgal güçlerine ve onların himayesi altında milis güçleri görevi gören yahudi yerleşimci çetelerine yönelik direniş eylemleri hız kesmeden devam ediyor.

Filistin Bilgi Merkezi'nin son yayınladığı günlük raporuna göre de, raporun hazırlanmasından öncesine tekabül eden 24 saatlik süre içinde işgal güçlerine ve yerleşimci çetelere yönelik olarak Filistin'in Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde toplamda 22 direniş eylemi gerçekleştirildi.

Bu eylemlerin başında da işgal güçlerine ve yerleşimcilere ateş etme ve yerleşimcilerin baskınlarını engelleme eylemleri yer alıyor.

İşgal güçlerinin Zebabide kasabasına baskın düzenlemeleri esnasında direnişçiler onlara ateş etti ve bir adet insansız hava araçlarını düşürdüler. İşgal güçlerinin milis gücü niteliğindeki yahudi yerleşimcilerin baskınlarına da engel oldular.

Ayrıca Ramallah, El-Halil, Nablus, Kalkilya, Tulkerem ve Cenin çevresinde 13 farklı noktada işgal güçleriyle çatışma meydana geldi.

Kalkilya'nın El-Funduk kasabasında Filistinli gençler yerleşimci terör çetelerini taşladı. Bu taşlamada bir yerleşimci militanın başından yaralandığı haber verildi.

Aynı şekilde Ramallah'ın Termesya ve Nablus'un Huvvare kasabalarında da Filistinli gençler yerleşimci militanları taşladılar.

Filistin Bilgi Merkezi, Batı Şeria ve Kudüs'te geçen ay 1132 eylem gerçekleştirildiğini, bunlardan 97'sinin ateş açma ve silahlı çatışma olduğunu dile getirdi.