Çin Şiraz'daki terör saldırısını kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Wenbin konu ile ilgili "Çin Şiraz'daki kutsal Şah Çerağ Türbesi'nde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor.

Pekin teröristlere karşı mücadele ve ülkede barış ve istikrarın korunması konusunda İran hükümetini ve halkını kararlı bir şekilde desteklemektedir. Çin terörizmin her türlüsüne karşıdır".

Ne olmuştu?

Şah Çerağ Türbesi’ne dün akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında bir kişi şehit düştü, 8 sivil de yaralandı.

Fars Eyaleti Başyargıcı Hüccetülislam Seyyid Kazım Musevi, terör olayı hakkında yaptığı son açıklamada, teröristlerin hücre evinin tespit edildiğini belirterek, ''Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı. İstihbarat ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucu gözaltına alınanların hepsi yabancı uyruklu.’’ dedi.