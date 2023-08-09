Taliban’ın ‘ekonomi kurmayları’ Türkiye’de

Afganistan’da Taliban geçici hükümeti Türkiye’ye ikinci ziyaretini yapıyor.
Taliban kaynakları ‘Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı’ Molla Abdul Ghani Baradar başkanlığındaki heyetin Türk yetkililer, Afgan yatırımcılarla görüşeceği açıkladı.
Görüşmede ayrıca Afgan kaçak göçmenler meselesinin de ele alınacağı belirtildi.
Öte yandan Ekim 2021’de Taliban’ın ‘Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki’ başkanlığındaki heyet Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine Türkiye’ye ziyaretlerde bulunmuş, Ankara’da bir dizi görüşmeler yapmıştı.
Kaynak: Tele1
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