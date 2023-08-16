İran’dan BM'ye 'Şiraz Saldırısı' mektubu

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupla, BM Güvenlik Konseyi’nin İran'ın Şiraz kentindeki terör saldırısı konusunda sessiz kalmasını eleştirdi.

İrevani, Antonio Guterres'e hitaben yazıdığı mektupta BM Güvenlik Konseyi'inden terörle mücadele ve uluslararası güvenlik ve barışı koruma taahhüdü çerçevesinde, Şah Çerağ'a yönelik çirkin terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınamasını istedi.

Mektupta "Güvenlik Konseyi'nin bu trajik olay karşısında sessiz kalması hayal kırıklığı yaratıyor. Bu sessizlik kabul edilemez. Terörizmin yıkıcı sonuçlarına doğrudan maruz kalan İran, terörle mücadeleye liderlik etme kararlılığını sürdürmektedir. Bizim amacımız İran halkını korumak ve komşu ülkelerin güvenliğini sağlamaktır." denildi.

Ne olmuştu?

Şah Çerağ Türbesi’ne dün akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında bir kişi şehit düştü, 8 sivil de yaralandı.

Fars Eyaleti Başyargıcı Hüccetülislam Seyyid Kazım Musevi, terör olayı hakkında yaptığı son açıklamada, teröristlerin hücre evinin tespit edildiğini belirterek, ''Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı. İstihbarat ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucu gözaltına alınanların hepsi yabancı uyruklu.’’ dedi.

26 Ekim 2022'de de Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi şehit düşmüş, 40 sivil de yaralanmıştı.

Terör örgütü IŞİD olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.