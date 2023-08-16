  1. İran
16 Ağu 2023 09:07

Şiraz'daki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı artıyor

Şiraz'daki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı artıyor

İran'ın büyük kentlerinden Şiraz'da bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 11 oldu.

Fars vali yardımcısı İsmail Kızılsofla, Şiraz kentinde yaşanan terör olayı hakkında yeni bilgiler verdi.

Kızılsofla, ''Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 11 oldu.'' dedi.

Şah Çerağ Türbesi’ne 13 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi şehit düştü, 7 sivil de yaralandı.

26 Ekim 2022'de de Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi şehit düşmüş, 40 sivil de yaralanmıştı.

Terör örgütü IŞİD olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

News Code 1911002

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