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13 Ağu 2023 14:46

Pakistan'da çıkan çatışmada bir asker öldü

Pakistan'da çıkan çatışmada bir asker öldü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmada 4 militan etkisiz hale getirildi, bir asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Bajaur bölgesinde güvenlik güçleri, militanlara yönelik operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada 4 militan etkisiz hale getirildi, bir asker yaşamını yitirdi.

Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte mensup olduklarına dair bilgi paylaşmadı.

Bajaur'da 30 Temmuz'da İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan intihar saldırısında 63 kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü IŞİD, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda saldırıyı üstlendiğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Global

News Code 1910945

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