Pakistan'da çıkan çatışmada bir asker öldü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Bajaur bölgesinde güvenlik güçleri, militanlara yönelik operasyon düzenledi.
Çıkan çatışmada 4 militan etkisiz hale getirildi, bir asker yaşamını yitirdi.
Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte mensup olduklarına dair bilgi paylaşmadı.
Bajaur'da 30 Temmuz'da İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan intihar saldırısında 63 kişi hayatını kaybetmişti.
Terör örgütü IŞİD, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda saldırıyı üstlendiğini açıklamıştı.
Kaynak: Haber Global
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