TankerTrackers: İran'ın petrol ihracatı arttı

İsveç'in başkenti Stockholm'de faaliyet gösteren ve dünya çapında petrol tankerlerinin hareketlerini takip eden 'TankerTrackers' firmasının verileri, İran'ın petrol ihracatının ABD yaptırımlarına rağmen Ağustos ayının ilk 20 gününde günlük 2 milyon 200 bine ulaştığını gösteriyor.

Söz konusu firma, son verileri uydu görüntülerinden elde ettiğini iddia ediyor.

Bu durumdan rahatsız olan ABD'li yetkililer, İran'ın petrol ihracatındaki artışın OPEC'in petrol ihracat sürecini olumsuz etkileyeceğini iddia ederek, Suudi Arabistan ve Rusya'nın buna tepki göstermesi gerektiğini öne sürdü.

Daha önce ABD merkezli Bloomberg gazetesi, İran'ın petrol ihracatı son beş yılda en yüksek seviyeye ulaştığını yazmıştı.

2018'de eski ABD Başkanı Donald Trump İran nükleer anlaşmasından geri çekilerek Tahran'a tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamış. Dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Washington hükümetinin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini idda etmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından yayınlanan resmi istatistikler, İran'ın ABD'nin yasadışı yaptırımlarına rağmen hâlâ dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinden biri olduğunu gösteriyor.