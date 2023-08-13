İran'ın günlülk petrol ihracatıyla ilgili yeni açıklama

İran İslami Şura Meclisi'nde konuşan Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Manzur, ülkenin ham petrol ihracatı hakkında bilgi verdi.

Manzur, ''1402 yılı bütçesine göre hükümetin günde 1,4 milyon varil petrol ihraç etmesi gerekiyor. Petrol Bakanlığı'nın çabalarıyla günlük petrol ihracatında 1.4 milyon varil sınırı geçmeyi başardık.'' dedi.

Son günlerde İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, bu yılın ilk 4 ayında petrol satışlarında yüzde 57 oranında artış yaşandığını açıklamıştı.

Mayıs ayında İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkenin günlük ham petrol üretim kapasitesinin 3 milyon varile ulaştığını belirtti.

İran’ın petrol ihracat gelirleri arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) raporuna göre 2022'de İran’ın petrol ihracat gelirleri 42,6 milyar dolara ulaştı.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD'nin eski dışişleri bakanı Mike Pompeo o dönemde Washington yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söylemişti.