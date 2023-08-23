  1. Azerbaycan
23 Ağu 2023 08:54

Bakü'de şiddetli deprem; İran'da da hissedildi

Bakü'de şiddetli deprem; İran'da da hissedildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İran'ın Erdebil ve Doğu Azerbaycan eyaletinde de hissedildi.

Depremin saat 00.30'da 13 kilometre derinlikte kaydedildiği öğrenildi.

News Code 1911140

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