Bakü'de şiddetli deprem; İran'da da hissedildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İran'ın Erdebil ve Doğu Azerbaycan eyaletinde de hissedildi.

Depremin saat 00.30'da 13 kilometre derinlikte kaydedildiği öğrenildi.