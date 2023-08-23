Bakü'de şiddetli deprem; İran'da da hissedildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İran'ın Erdebil ve Doğu Azerbaycan eyaletinde de hissedildi.
Depremin saat 00.30'da 13 kilometre derinlikte kaydedildiği öğrenildi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İran'ın Erdebil ve Doğu Azerbaycan eyaletinde de hissedildi.
Depremin saat 00.30'da 13 kilometre derinlikte kaydedildiği öğrenildi.
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