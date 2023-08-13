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13 Ağu 2023 10:38

İşgal güçlerinden Cenin kentine baskın

İşgal güçlerinden Cenin kentine baskın

Siyonist İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenlediği belirtildi.

İşgal güçlerinin tüm gaddarlıklarına ve saldırgan tutumuna rağmen Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde İsrail işgal güçlerine ve onların himayesi altında milis güçleri görevi gören yerleşimci çetelerine yönelik direniş eylemleri hız kesmeden devam ediyor.

Filistin medyasına göre; Siyonist İsrail güçleri, sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin El Yamun beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında Filistinli direnişçiler ve işgal güçleri arasında silahlı çatışma çıktı.

Haberde yaralı veya ölü bilgisi paylaşılmadı.

News Code 1910937

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