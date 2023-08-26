Siyonist Rejim güçlerinden Dura beldesine baskın

Filistin Şahab haber ajansının haberine göre, Siyonist askerler dün akşam saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Dura beldesine baskın düzenledi.

Haberde baskın sırasında Siyonist İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında arbede çıktığı belirtildi.

Öte yandan Nablus bölgesinde, Nablus şehrinin güneyindeki Beyta kasabasında bulunan Cebelu Subeyh mıntıkasında her hafta düzenlenen yahudileştirme karşıtı gösteriye işgal güçlerinin müdahalesi çatışmalara neden oldu. Gençler işgalcilere karşı lastikler yaktılar.

Bir başka çatışma da yine Nablus'un güneyinde yer alan Karyut kasabasında meydana geldi. Buradaki çatışmaların onlarca yahudi yerleşimcinin Karyut çeşmesine baskın düzenlemeleri üzerine patlak verdiği belirtildi. Olaylara müdahale eden işgal askerleri yerleşimci çetelere engel olmak yerine Filistinli ahalinin ve evlerinin üzerine gaz bombaları attı. Bu yüzden birçok kişi nefes alma krizi yaşadı.

Beyt Decen kasabasında da Cuma namazı sonrası düzenlenen yürüyüşe işgal güçlerinin müdahalede bulunması çatışmalara neden oldu.

Kalkilya'nın doğusundaki Kefer Kaddum kasabasında da yıllardan beri kapalı olan yolun açılması talebiyle ve açlık grevindeki esirlere destek amacıyla düzenlenen haftalık gösteriye işgal güçlerinin müdahalede bulunması çatışmalara neden oldu.