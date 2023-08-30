Suriye'den 31 kadın ve 64 çocuk Kırgızistan'a geri gönderildi

Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na göre, 30 Ağustos 2023 tarihinde Kırgızistan vatandaşı 31 kadın ve 64 çocuk özel bir uçakla Suriye'den Kırgızistan'a getirildi.

Kırgız tarafı, bu geri dönüş etkinliğinin başarılı bir şekilde uygulanması için mümkün olan her türlü yardım ve lojistik desteği sağladığı için ABD hükümetine, ayrıca Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne özel şükranlarını sunar.

Ayrıca bu misyon çerçevesinde Kırgız Cumhuriyeti heyeti, Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun talimatı doğrultusunda kuzeydoğu Suriye nüfusunun ihtiyaçları için gerekli ilaçlarla insani yardım sağladı.

2011 yılında terörist grupların propagandasından etkilenen çok sayıda Orta Asya ülke vatandaşları IŞİD ve diğer terör örgütlerine katılmak üzere Irak ve Suriye'ye gitmişti.

Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan’dan IŞİD’e katılanların sayısının 2 bin ile 4 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.